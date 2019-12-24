Президент Турции протестирует отечественный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестирует первый отечественный автомобиль, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что тестирование первого турецкого отечественного автомобиля состоится в пятницу, 27 декабря этого года.
Отметим, что накануне в соцсетях появились первые фотографии турецкого отечественного автомобиля.
Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в проект создания отечественного автомобиля планируется инвестировать три миллиарда долларов США.
Ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля. Одна из моделей будет оснащена электрическим двигателем.
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