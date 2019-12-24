Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестирует первый отечественный автомобиль, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что тестирование первого турецкого отечественного автомобиля состоится в пятницу, 27 декабря этого года.

Отметим, что накануне в соцсетях появились первые фотографии турецкого отечественного автомобиля.

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в проект создания отечественного автомобиля планируется инвестировать три миллиарда долларов США.

Ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля. Одна из моделей будет оснащена электрическим двигателем.