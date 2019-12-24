Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) расследует деятельность концерна BMW. Как сообщает агентство Reuters, данную информацию подтвердил анонимный представитель германского автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы можем подтвердить, что SEC связались с нами, и мы полностью сотрудничаем с расследованием", - цитирует агентство слова источника, не уточнившего, впрочем, причины пристального интереса американского регулятора к концерну.

Их ранее назвала газета The Wall Street Journal, которая со ссылкой на собственные источники сообщила, что SEC подозревает BMW в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.

Американский регулятор поступившую информацию пока комментировать не стал.