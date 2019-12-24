Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.



Отмечается, что также погиб один из сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.



Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления.



Полиция ведет расследование.