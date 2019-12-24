https://news.day.az/world/1188232.html В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке
Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
В Мексике мэра убили на новогодней вечеринке
Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса на новогодней вечеринке, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что также погиб один из сотрудников городской администрации Хавьер Терреро.
Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления.
Полиция ведет расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре