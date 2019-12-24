По информации Bloomberg, нынешние результаты предпраздничного шопинга в США стали рекордными. И, в частности, Super Saturday с результатом в $34,4 млрд, стал самым результативным днем в истории розничной торговли США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Рассматривая "Большую четверку" мега-ритейлеров: Walmart, Amazon, Costco и Target, можно сказать, что нынешняя Супер-суббота прошла с наилучшим трафиком, который наша команда видела за последние годы", - отмечает президент исследовательской компании по розничной торговле Крейг Джонсон.

Что же послужило предпосылками для рекордных продаж в последнюю субботу перед Рождеством (Super Saturday)? Джонсон полагает, что свою роль сыграл рост количества рабочих мест в США, увеличение доходов домохозяйств.

При этом, как отмечают эксперты, все больше покупателей перемещаются в интернет. Ретейлеры постоянно дорабатывают свои платформы, процесс становится все удобнее. В результате онлайн-расходы в этом сезоне составили 58% от общего роста продаж.

Результаты Super Saturday превзошли Черную пятницу с ее ростом на 10% до $31,23 млрд. Позади остались также шопинг 14 декабря (также традиционно являющийся пиковым) с его $28,1 млрд и Киберпонедельник с результатом $19,1 млрд.

Как отмечает Джонсон, количество посещений торговых центров в общей сложности, сократился. Однако при этом вырос процент посетителей, делающих покупки, а также "процесс конверсии". В итоге даже давно конкурирующие универмаги "провели свои лучшие выходные в сезоне", отмечает эксперт.

"Теперь вопрос заключается в том, приведет ли сегодняшняя звездная динамика к устойчивому экономическому росту в 2020 году и в дальнейшем", - добавил Джонсон.