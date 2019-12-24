https://news.day.az/world/1188238.html Китай обвинил Канаду в эскалации политического и экономического конфликта
Китай обвинил Канаду в эскалации политического и экономического конфликта
Пекин заявил, что ответственность за осложнение отношений с Оттавой, полностью лежит на канадской стороне. В китайском посольстве выразили недовольство по поводу недавних заявлений канадских политиков. Они выступили по теме двух граждан Канады, задержанных в КНР, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как утверждают в Пекине, Оттава пыталась оказать давление на Китай с помощью "мегафонной дипломатии". Китайские власти напомнили, что канадцев задержали по подозрению в совершении действий, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. И призвали Оттаву немедленно отпустить финдиректора китайской компании "Хуавэй".
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