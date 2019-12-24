Водитель чудом спасся от влетевшего в его машину грузовика - ВИДЕО
Во время аварии на одной из автозаправочных станций в Киеве мужчина в последний момент успел отскочить от своего автомобиля, в который на полном ходу влетел грузовик, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.
Соответствующее видео появилось в распоряжении "Киев оперативный".
ДТП случилось в понедельник, 23 декабря, в районе перекрестка Полярной и Семьи Кульженко.
Сначала водитель грузовика Renault столкнулся с Mitsubishi, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.
На записи можно увидеть, что владелец легковушки успел отскочить за мгновение до удара. Никто из людей в результате аварии не погиб.
Согласно предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем.
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