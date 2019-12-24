Министерство культуры Франции объявило национальным достоянием один из шедевров итальянского художника Ченни ди Пепо (Чимабуэ) (1240-1302) - картину "Осмеяние Христа" (около 1280 года), проданную в октябре на аукционе за рекордные €24,18 млн. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр культуры Франции Франк Риестер решил отказать в выдаче экспортного сертификата для этой важной и неповторимой работы Ченни ди Пепо, - говорится в пресс-релизе министерства. - Министр принял решение... присвоить ей статус национального достояния на период 30 месяцев с момента получения соответствующего уведомления владельцем картины".

Таким образом, в ближайшие 2,5 года государству предстоит изыскать средства, чтобы выкупить работу и передать ее в одну из национальных коллекций, возможно, в пару к другой картине художника "Мадонна с учениками" (около 1280 года), которая уже хранится в Лувре. В министерстве уточняют, что полагаются на результаты оценки подлинности, проведенной перед тем, как картина была выставлена на аукцион в городе Санлис (департамент Уаза). "[Она] сохранилась в хорошем состоянии и... передает использование Чимабуэ нового языка пластики", - отмечает ведомство.