Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По согласованию с Верховным судом КНР народный суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун в соответствии с приказом о приведении в исполнение смертного приговора казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ", - сообщил суд в Weibo.