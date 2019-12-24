В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщает Antara.

Отмечается, что автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Помимо этого в аварии пострадали 13 человек. Они были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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