https://news.day.az/world/1188265.html В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом - ВИДЕО
В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом - ВИДЕО
В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщает Antara.
Отмечается, что автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Помимо этого в аварии пострадали 13 человек. Они были госпитализированы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
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