Американская певица Рианна посетила рождественскую ярмарку в Лондоне и осталась незамеченной фанатами. Об этом сообщает LADbible.

Артистка закрыла лицо шарфом и надела на голову капюшон, поэтому поклонники не смогли узнать звезду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Рианна прогулялась вместе со своей помощницей по крупнейшему рождественскому рынку в Англии и даже успела попробовать огромный хот-дог.

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