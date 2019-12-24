Шелби Корнелисон прославилась на весь мир видеороликом, в котором она "перепевает" песню "Богемская рапсодия" группы Queen с помощью трюмо.

В TikTok ролик набрал больше пяти миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на Ридус.

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