https://news.day.az/world/1188317.html Девушка "перепела" Queen с помощью зеркал и набрала 5 млн просмотров - ВИДЕО
Девушка "перепела" Queen с помощью зеркал и набрала 5 млн просмотров - ВИДЕО
Шелби Корнелисон прославилась на весь мир видеороликом, в котором она "перепевает" песню "Богемская рапсодия" группы Queen с помощью трюмо.
В TikTok ролик набрал больше пяти миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на Ридус.
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