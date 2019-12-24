Серьезным инцидентом завершился корпоратив в антикафе, расположенном в центре Москвы. В ночь на 24 декабря в заведении лофтового типа отдыхала группа друзей - почти все они работают в различных торговых точках. Решили вместе собраться в преддверии Нового года, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Участники вечеринки употребляли алкогольные напитки. Порядка 10 человек танцевали, пели караоке. Однако в какой-то момент их мероприятие превратилось в настоящий ад. Это произошло после того, как 23-летняя Ксения Д. получила страшные травмы.

Шокированные люди бросились на помощь к Ксении. На место были вызванные экстренные службы.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована. У нее диагностированы серьезные травмы головы и челюсти.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео, снятое на корпоративе. На этих кадрах видно, что незадолго до инцидента девушка беседовала с молодым человеком, который подошел к столику. Ксения убежала, а через некоторое время получила травмы.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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