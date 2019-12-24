Нефть незначительно дорожает во вторник днем в надежде на то, что данные минэнерго США укажут на снижение запасов сырья в стране на прошлой неделе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до 66,49 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,12%, до 60,59 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти оказывают ожидания того, что минэнерго США в конце недели сообщит о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе примерно на 1,8 миллиона баррелей после снижения на 1,1 миллион баррелей неделей ранее. Обычно данные за предыдущую неделю публикуются в среду, однако в связи с рождественскими праздниками публикация данных перенесена на пятницу.

Еще одним фактором поддержки является ослабление опасений за перспективы торговых отношений между США и Китаем. "В торговых отношениях между США и КНР прогресс кажется очевидным после прорыва, и радужное настроение сохраняется", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного аналитика Phillip Futures в Сингапуре Самуэля Сью (Samuel Siew).

В то же время на сырьевом рынке во вторник отмечается сниженный объем торгов в связи с рождественской неделей. В среду отмечается католическое Рождество, поэтому рынки Европы, США и частично Азиатско-Тихоокеанского региона будут закрыты.