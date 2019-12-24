Двадцать лет назад в Армении было 603 тысячи школьников. Теперь в Армении, в общей сложности, учатся 370 тысяч школьников, и если вычесть пятилетних и учащихся 11 и 12 классов, то остается ровно 300 тысяч детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в Национальном собрании Армении в ходе слушаний на тему "Реформы в сфере образования. Предстоящие стратегические вызовы", инициированных постоянной парламентской Комиссией по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту, заявил экс-депутат парламента Армении Арам Манукян.

То есть, как заметил Манукян, число школьников за эти годы практически сократилось вдвое.

"Двадцать лет назад число учителей доходило до 62 тысяч. В прошлом году было зарегистрировано всего 31.200. При этом, выпускников было 58 тысяч, а стало 25 тысяч", - сообщил Манукян, добавив, что 20 лет назад на каждые 1000 жителей Армении рождалось 24 ребенка, а сейчас эта цифра сократилась ровно вдвое.