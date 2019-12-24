Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило гражданских авиаперевозчиков о возможных испытаниях ракет с территории КНДР до конца 2019 или в начале 2020 года, передает телеканал ABC со ссылкой на документы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вести, согласно документам, которые попали в распоряжение телеканала, FAA в начале декабря выпустило предупреждение об "испытаниях ракет большей дальности до конца 2019 года или в начале 2020".

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей.

После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США. И если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".

В декабре Северная Корея уже сообщала о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.

