https://news.day.az/world/1188484.html Ведущая, выигравшая в лотерею, уволилась в прямом эфире - ВИДЕО
Ведущая, выигравшая в лотерею, уволилась в прямом эфире - ВИДЕО
В Испании телеведущая Наталья Эскудейро выиграла в лотерею в прямом эфире.
Как сообщает Daily Mail, на радостях она объявила в прямом эфире, что увольняется с работы, чем ввергла в шок своих коллег.
Но, к сожалению, потом она вынуждена была извиниться, чтобы ее опять приняли на работу, передает Day.Az.
Как оказалось, женщина думала, что выиграла 4 миллиона евро, а на деле оказалось, что ее выигрыш составил только лишь 5 тысяч евро.
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