В Испании телеведущая Наталья Эскудейро выиграла в лотерею в прямом эфире.

Как сообщает Daily Mail, на радостях она объявила в прямом эфире, что увольняется с работы, чем ввергла в шок своих коллег.

Но, к сожалению, потом она вынуждена была извиниться, чтобы ее опять приняли на работу, передает Day.Az.

Как оказалось, женщина думала, что выиграла 4 миллиона евро, а на деле оказалось, что ее выигрыш составил только лишь 5 тысяч евро.

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