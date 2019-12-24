Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который в ноябре объявил о вступлении в президентскую гонку для победы над действующим лидером США Дональдом Трампом, еще весной тайно учредил технологическую фирму Hawkfish. Эта IT-компания, в частности, занимается показом онлайн-рекламы, направленной против Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Блумберг, основатель и владелец информационно-аналитического агентства Bloomberg, занимал должность мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 года. 77-летний политик почти в 20 раз богаче Трампа: его состояние оценивается более чем в $50 миллиардов.

Кандидат в президенты США вкладывает в предвыборную кампанию десятки миллионов долларов из личных средств. Их часть идет на цифровой бизнес - Hawkfish, о котором ранее ничего не было известно. В беседе с CNBC Джули Вуд, представительница предвыборного штаба Блумберга, назвала эту фирму "преимущественно цифровым агентством и поставщиком технологических услуг для кампании". По её словам, Hawkfish также "оказывает услуги цифровой онлайн-рекламы, включая создание контента, размещение рекламы и аналитику".

По данным CNBC, на Hawkfish работают выходцы из Facebook и Foursquare. Где расположен офис компании, неизвестно. Собственного сайта у этого агентства нет.

Учрежденная весной этого года, Hawkfish уже успела помочь демократам на промежуточных выборах в штатах Вирджиния и Кентукки. В прошлом месяце Демократическая партия США, от которой выдвигается Блумберг, впервые более чем за 20 лет получила полный контроль над законодательным органом в Вирджинии.



Как много средств Блумберг инвестировал в Hawkfish, не раскрывается. Ранее политик заявлял, что готов потратить более $100 миллионов на цифровую рекламу против Трампа. По сведениям телеканала, его штаб уже вложил не менее $13 миллионов в рекламу на Facebook и Google.

Собственной IT-компании нет ни у одного другого кандидата на президентские выборы в 2020 году. Как говорят опрошенные CNBC эксперты по этике, цифровой бизнес Блумберга не нарушает правила Федеральной избирательной комиссии США.