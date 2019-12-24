Из-за ограничений США в отношении китайской Huawei мир может приблизиться к географическому расколу в области развития высоких технологий и инноваций, предупредил Пол Хасвелл, партнер международной юридической фирмы Pinsent Masons, который консультирует технологические компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы как будто возвращаемся в 80-е гг., когда Северная Америка поддерживала систему мобильной связи, отличную от европейской, а Япония также имела собственную беспроводную систему", - приводит слова Хасвелла South China Morning Post.



"Технологическая отрасль была главным фактором расширения глобализации в течение последнего десятилетия, поскольку инновации привели к появлению глобальных стандартов, таких как стандарты для интернета и передовых мобильных сетей, которые получили широкое распространение", - отметил Хасвелл.



Ожидается, что технологическая война между США и Китаем усилится и приведет к расколу глобальных технологических цепочек поставок.



"Существует очевидная тенденция деамериканизации для китайских производителей оригинального оборудования из-за технологической конкуренции, которая, я думаю, не будет краткосрочной, даже несмотря на временное торговое соглашение между США и Китаем", - заявил Чжан Цзюнь, старший аналитик Rosenblatt Securities.

"В ближайшие два-три года появится множество цепочек поставок, полностью лишенных американской продукции. Я не думаю, что построение внутренней цепочки поставок сработает, поэтому китайские производители по-прежнему будут полагаться на цепочки поставок с продуктами из других стран [за пределами США]", - добавил аналитик.



"Следствием неспособности Huawei в полной мере работать на [некоторых] телекоммуникационных рынках может стать возврат к тому времени, когда в разных регионах мира использовались разные телекоммуникационные стандарты, а оборудование и системы, развертываемые в районах, где участие Huawei ограничено, могут иметь более низкие характеристики и возможности", - считает Марк Грегори из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT), Австралия.



Как сообщалось ранее, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее предостерег Великобританию от допуска китайской Huawei Technologies Co Ltd к телекоммуникационным сетям 5G. Он заявил, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании.



Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.



В мае министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.