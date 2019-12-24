ЕС выступает против смертной казни для осужденных по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, при этом призывает привлечь к ответственности всех причастных к этому делу. Об этом говорится в заявлении европейской дипслужбы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.

"ЕС однозначно выступает против применения смертной казни всегда и без исключения. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не служит сдерживающим фактором", - говорится в заявлении.

При этом в отношении дела Хашукджи ЕС "заявил о необходимости полного обеспечения ответственности и судебного преследования всех лиц, ответственных" за события 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.процедурам и надлежащей правовой процедуре", - отметили в дипслужбе.

Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.

