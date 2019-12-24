Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово, и он подпишет его на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, мы проведем церемонию", - подчеркнул Трамп, отвечая во вторник на вопрос о том, состоится ли церемония подписания с участием лидеров двух стран. Президент США находится в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда прибыл на рождественские каникулы.

"И подписание будет быстрым, потому что мы хотим завершить с этим. Соглашение заключено, сейчас мы просто занимаемся его переводом", - добавил Трамп.

Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали первую фазу торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отмечал тогда, что соглашение будет подписано в начале января, но, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств.

По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится. Соглашение, о достижении которого было объявлено 13 декабря, является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию о вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.