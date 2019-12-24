Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в отеле гостиничной сети Marriott в американском штате Нью-Гэмпшир, десять человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал WCAX.



Инцидент произошел утром во вторник в отеле Element Hotel в городе Лебанон. Сообщается, что взрыв прогремел в одном из технических помещений пятиэтажного здания.



Восемь гостей отеля были госпитализированы, также в больницу попали двое пожарных. Ранения не угрожают жизни пострадавших. Один из них получил повреждения, поскользнувшись на льду уже за пределами опасной зоны. Все 75 постояльцев были эвакуированы и размещены в других гостиницах города.



Телеканал CBS Boston сообщает, что отель получил значительные повреждения и остается закрытым. По предварительным данным, взрыв не носил криминального характера.