ООН призывает КНДР возобновить переговоры на рабочем уровне с США, дипломатический диалог - это единственный путь к полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, КНДР дала США время до конца года на выработку "нового решения" по денуклеаризации и предоставление гарантий безопасности, угрожая прекратить переговоры, если ультиматум не будет выполнен. Пхеньян предупредил о возможном "рождественском подарке" в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у генсека ООН послание для КНДР накануне Рождества, Дюжарик заявил: "Наше послание к руководству КНДР: работать во благо мира и стабильности на Корейском полуострове и возобновить переговоры на рабочем уровне с США".

"Дипломатический диалог - это единственный путь к устойчивому миру и полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул он.

Ранее северокорейский МИД заявил, что страна уже достаточно шла навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество". В декабре КНДР уже сообщила о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые, как полагают эксперты, были тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме этого, КНДР 21 декабря провела расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии, на котором лидер страны Ким Чен Ын подчеркнул важность обороны и улучшения возможностей армии страны в "сложной внутренней и внешней ситуации".