https://news.day.az/world/1188562.html Мировой сбой в работе платежной системы Visa
Мировой сбой в работе платежной системы Visa
Проблемы в работе платежной системы Visa наблюдаются во вторник в некоторых странах.
Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии и Великобритании.
По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с осуществлением платежа (88% сообщивших о неполадках), у 5% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 5% не работает веб-сайт.
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