Владелец телеканала TV5 Армен Тавадян задержан в Ереване.

"Тавадян подозревается в попытке подкупа свидетеля по делу о событиях 1 марта 2008 года (серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов), с целью изменить свои показания", - говорится в сообщении Специальной следственной службы, передает Day.Az.

Ранее полиция опубликовала видеоматериал, сообщив, что один из сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта, решил подкупить потерпевших и свидетелей по делу о поствыборных событиях 1 марта 2008 года в обмен на отказ от своих показаний.

В полиции возбуждено уголовное дело. В рамках дела был задержан, а затем отпущен под подписку о невыезде некий Варужан Мкртчян, представлявшийся сторонником Кочаряна. Теперь выясняется, что Тавадяна задержали по тому же делу.