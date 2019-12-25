Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, землетрясение было зафиксировано в 19.03 по времени UTC.

Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах к востоку от населенного пункта Гранада. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вслед за этим землетрясением в 19.19 по времени UTC были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.