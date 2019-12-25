Китай призвал во вторник Соединенные Штаты принять немедленные меры для воплощения договоренностей, достигнутых с КНДР во время двустороннего американо-северокорейского саммита в 2018 году в Сингапуре.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью министра иностранных дел КНР Ван И газете "Жэньминь жибао", опубликованное в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай призывает США совершить как можно скорее конкретные шаги для выполнения сингапурских договоренностей, - сказал Ван И. - Мы призываем КНДР и США выработать выполнимую дорожную карту по достижению постоянного перемирия и осуществлению полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, стороны приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон в ответ обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.