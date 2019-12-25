https://news.day.az/world/1188577.html В США количество преступлений с четырьмя и более жертвами достигло максимума за 50 лет
В США количество преступлений с четырьмя и более жертвами достигло максимума за 50 лет
Количество уголовных преступлений, в которых погибли более четырех человек, достигло рекордной отметки с 70-х годов. Уже зафиксирован 41 случай. В результате погибли более 200 человек.
В Соединенных Штатах Америки ведут такую статистику, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как отмечается, большинство преступлений даже не попадает в прессу.
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