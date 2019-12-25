У берегов Бенина затонула лодка с христианскими паломниками, погибли не менее человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, верующие направлялись в город Со-Ава для участия в ежегодном религиозном обряде.

Точное количество находившихся на борту судна неизвестно. На данный момент обнаружены тела около 100 человек.

Предполагается, что лодка могла утонуть из-за перегрузки.