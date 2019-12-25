https://news.day.az/world/1188595.html В Бенине утонули 100 паломников-христиан
В Бенине утонули 100 паломников-христиан
У берегов Бенина затонула лодка с христианскими паломниками, погибли не менее человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщают местные СМИ.
Как сообщается, верующие направлялись в город Со-Ава для участия в ежегодном религиозном обряде.
Точное количество находившихся на борту судна неизвестно. На данный момент обнаружены тела около 100 человек.
Предполагается, что лодка могла утонуть из-за перегрузки.
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