В России арестовали армянского рэпера за беспредел на дороге - ВИДЕО
Российский рэпер армянского происхождения Ziroy (Григорий Зироян) задержан полицией после того, как заблокировал автомобильное движение на улице Новый Арбат в Москве ради съемок клипа. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он уточнил, что хип-хоп-исполнитель добровольно явился в полицию. Зирояна задержали на 48 часов.
23 декабря Ziroy в час пик перекрыл движение по Новому Арбату и прогуливался по дороге среди автомобилей люкс-класса. Ранее Зироян неоднократно привлекался к ответственности за нарушения, а также занимался стритрейсингом.
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