Кабинет министров Казахстана подготовил проект постановления о денонсации соглашения между правительствами Казахстана и России, которое предполагало использование участка в Мангистауской области республики при проведении пусков ракет из района в Оренбургской области. Соответствующий документ опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашение "О порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей" было подписано 15 октября 2015 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Астану (ныне Нур-Султан) между правительствами России и Казахстана.

Документ регламентировал отношения сторон, "связанные с проведением пусков ракет из позиционного района Домбаровский, расположенного в Оренбургской области Российской Федерации, <...> с использованием района падения их отделяющихся частей в Мангистауской области Республики Казахстан". Районом падения первой ступени ракеты определялся пустынный и безлюдный земельный участок в Каракиянском районе Мангистауской области площадью 628 кв. км, который предоставлялся российской стороне на праве аренды, ежегодная сумма которой составляла $460 тыс.

В опубликованном во вторник проекте документа правительство Казахстана постановляет денонсировать данное соглашение. Министерству иностранных дел Республики Казахстан поручается в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации об этом намерении казахстанской стороны. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, следует из проекта, публичное обсуждение которого предполагается до 10 января 2020 года.

Причины денонсации

Как говорится в пояснительной записке к документу, в январе 2016 года Аэрокосмическим комитетом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (ныне - министерство индустрии и инфраструктурного развития) была начата работа по проведению внутригосударственных процедур для вступления в силу данного соглашения. В целях принятия окончательного решения о продолжении или прекращении процесса ратификации проекта соглашения МИД Казахстана направил в Министерство обороны Российской Федерации соответствующее письмо.

Из записки следует, что нотой Минобороны РФ от 30 июня 2017 года была "представлена позиция от российской стороны об отсутствии необходимости использования земельного участка на территории Республики Казахстан".

В ней также отмечается, что в ходе двусторонней встречи с руководством госкорпорации "Роскосмос" 12-14 декабря 2018 года российская сторона уведомила казахстанскую, что возобновление пусков межконтинентальных баллистических ракет с объектов Министерства обороны РФ "не представляется возможным, соответственно, потребность использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей отсутствует".

Как подчеркивается в пояснительной записке, "денонсация проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий".