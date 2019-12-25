Под руководством Кларка авиаперевозчик расширил свою международную деятельность и зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире.

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк уйдет в отставку в июне 2020 года, сообщает CNBC со ссылкой на корпоративное сообщение авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Emirates - крупнейший в мире оператор A380, входящий в пятерку крупнейших авиакомпаний по объему пассажиро-грузовых перевозок. И это - во многом заслуга Кларка, который 35 лет проработал в компании, из них 17 - руководил ею.

В 2014 году президент Emirates получил рыцарское звание за заслуги в авиационной промышленности и вклад в процветание Великобритании.По информации Reuters, он сохранит статус советника.

В октябре Кларк заявил о планах по расширению парка Emirates на 30% к концу 2025 года. В ноябре он уточнил, что базирующаяся в Дубае авиакомпания возобновит свое расширение в начале 2020-х годов после текущего периода консолидации. Пока неясно, останется ли план неизменным в свете ухода Кларка.

По состоянию на октябрь парк Emirates состоял из 270 самолетов, включая 12 грузовых. В ноябре компания сообщила о том, что на авиасалоне в Дубае заказала у Boeing 30 лайнеров, и еще 50 - у Airbus. Сделка по покупке лайнеров A350-900 оценивается в $16 млрд.

Emirates является покупателем № 1 легендарного A380 Airbus, крупнейшего в мире авиалайнера. В парке авиаперевозчика 123 таких самолета. Однако в этом году компания сократила объем заказов этой модели, на что французский авиапроизводитель тут же отреагировал сообщением о возможном отказе от его производства. Многие отраслевые аналитики назвали это "концом эпохи".

Однако в Emirates заявили, что намерены летать на А380 еще долгие годы. Как писали ранее "Вести. Экономика", перевозчик подписал соглашение о приобретении 20 двухпалубных четырехдвигательных пассажирских самолетов с возможностью покупки еще 16 лайнеров. Стоимость заказа составляет $16 млрд. Покупка продлит производство A380 до 2029 г., если Emirates приобретет все самолеты, заявил Airbus.