Швейцарская полиция опубликовала в Сети забавный рождественский ролик о том, как два стража порядка штрафуют шаттл Империи из фильма "Звездные войны". Штурмовики припарковали его в неположенном месте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В конце ролика за спинами полицейских слышится зловещее дыхание и появляется Дарт Вейдер, который, как оказалось, ходил за рождественскими подарками в магазин. На свертках видны надписи "Для Леи" и "Люку от папы".

Некоторые пользователи отмечают, что сюжет ролика по накалу превосходит новую полнометражную ленту "Скайуокер. Восход", вышедшую недавно. Некоторые фанаты указывают, что штурмовики не нарушили правил, так как на знаке, запрещающем парковку, изображен не их звездолет. Другие пользователи просто поблагодарили полицию за веселый ролик и пожелали удачи всем, кто вынужден работать в Рождество - в том числе спасателям и стражам порядка.