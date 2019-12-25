Виртуальная реальность развивается колоссальными темпами. Например, обладающий специальными VR очками человек уже сейчас может почувствовать себя боксером на ринге и не получить ни малейшего синяка в случае проигрыша. Главное не забывать о находящихся рядом людях, которых можно случайно задеть во время своего погружения в виртуальную реальность, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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