https://news.day.az/world/1188713.html Бокс в виртуальной реальности с настоящим нокаутом - ВИДЕО
Виртуальная реальность развивается колоссальными темпами. Например, обладающий специальными VR очками человек уже сейчас может почувствовать себя боксером на ринге и не получить ни малейшего синяка в случае проигрыша. Главное не забывать о находящихся рядом людях, которых можно случайно задеть во время своего погружения в виртуальную реальность, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Бокс в виртуальной реальности с настоящим нокаутом - ВИДЕО
Виртуальная реальность развивается колоссальными темпами. Например, обладающий специальными VR очками человек уже сейчас может почувствовать себя боксером на ринге и не получить ни малейшего синяка в случае проигрыша. Главное не забывать о находящихся рядом людях, которых можно случайно задеть во время своего погружения в виртуальную реальность, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре