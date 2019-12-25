Военный самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Об этом в среду сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, крушение мог потерпеть истребитель МиГ-29, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль.

Как сообщает IRIB, пилот погиб.

Другие подробности инцидента выясняются.