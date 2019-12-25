https://news.day.az/world/1188745.html В Иране разбился военный самолет
В Иране разбился военный самолет
Военный самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Об этом в среду сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительной информации, крушение мог потерпеть истребитель МиГ-29, вылетевший с военной базы в провинции Ардебиль.
Как сообщает IRIB, пилот погиб.
Другие подробности инцидента выясняются.
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