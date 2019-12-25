Китай в ноябре увеличил импорт нефти из России на 9,6% к показателю в октябре до рекордных 7,64 млн тонн. В октябре Китай закупил 6,97 млн тонн российской нефти, сообщает Главное таможенное управление Китая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Саудовская Аравия в ноябре сократила поставки нефти в Китай до 8,21 млн тонн против 8,41 млн тонн в октябре. Экспорт нефти из Ирака в Китай увеличился до 5,8 млн тонн с октябрьских 4,93 млн тонн.

Ангола в ноябре поставила в Китай 3,64 млн тонн нефти против 3,04 млн тонн в октябре. Поставки нефти из Малайзии сократились в ноябре до 882,34 тыс. тонн с 1,95 млн тонн в октябре.

Импорт нефти из США сократился в 3,5 раза до 257,2 тыс. тонн с октябрьских 908,4 тыс. тонн.

Поставки нефти из Ирана в Китай выросли до 547,76 тыс. тонн с 532,8 тыс. тонн в октябре. Венесуэла в октябре-ноябре не поставляла нефть в Китай.

