Похищение 2-летнего ребенка, который находился в тележке за спиной у своей бабушки в одном из супермаркетов города Дурбан в Южной Африке, попало на видео.

На кадрах видно, как мужчина, одетый в форму охранника, берет малыша на руки и неторопливым шагом покидает место преступления, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вскоре женщина замечает пропажу и бежит за злоумышленником. У нее получилось вырвать внука, после чего она обратилась к руководству магазина. Вскоре к разбирательствам приступили сотрудники полиции.

В настоящее время 29-летний охранник арестован, ему предъявили обвинения в похищении маленького ребенка, как пишет Mirror. Мотивы мужчины неизвестны.

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