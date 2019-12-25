Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании "Сербиягаз" и российского "Газпрома", завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа - Венгрии", - пишет агентство со ссылкой на интервью главы "Сербиягаза" сербскому телеканалу РТС.

Укладка сербского участка газопровода "Турецкий поток" завершена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу сербской Srbijagas ("Сербиягаз") Душана Баятовича.

"Gastrans, совместное предприятие (СП) сербской государственной компании "Сербиягаз" и российского "Газпрома", завершило укладку 403 километров трубопровода через страну от границы с Болгарией до северного соседа - Венгрии", - пишет агентство со ссылкой на интервью главы "Сербиягаза" сербскому телеканалу РТС.