Российский боец смешанных единоборств, непобежденный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел встречу с болельщиками в Казахстане и вручил ценный подарок местному мальчику, родившемуся без ног, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хабиб встретился с юным жителем Нур-Султана Али Турганбековым, подарил ему iPhone, а также сыграл с ним в футбол. В свою очередь 11-летний школьник вручил российскому бойцу оригинальный мяч с автографами футболистов французского "Пари Сен-Жермен".

"Слава Всевышнему, Хабиб Нурмагомедов подарил мне мой первый в жизни Айфооон, - написал Турганбеков в Instagram. - Спасибо большое, пусть будет Вам награда от Всевышнего Аллаха".

Напомним, Нурмагомедов прибыл в Казахстан, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам GFC 23, который состоится в среду, 25 декабря. Главным событием турнира станет поединок за временный чемпионский пояс GFC в среднем весе между россиянином Артуром Гусейновым и казахстанским бойцом Дауреном Ермековым.