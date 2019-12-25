Американский миллиардер Майкл Блумберг, участвующий в предвыборной гонке кандидатов в президенты США, сотрудничал с компанией, которая воспользовалась трудом заключенных. Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Субподрядчик одного из наших поставщиков использовал тюремных работников для телефонных звонков от имени моей кампании. Узнав об этом, мы сразу же прекратили наши отношения с этой компанией", - написал кандидат в президенты. Он также пообещал в дальнейшем тщательнее проверять компании, которые будет привлекаться для агитации.

О том, что колл-центры в Нью-Джерси и Оклахоме используют труд заключенных, сообщило издание The Intercept. Известно, что как минимум один из них точно совершал звонки от имени предвыборного штаба Блумберга. Один из сооснователей фирмы по услугам колл-центра рассказал, что за час работы осужденные получают не менее семи долларов и двадцати пяти центов.

24 ноября Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку, чтобы победить нынешнего лидера США Дональда Трампа и "восстановить Америку".

Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. В 2008 году он инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться в должности три срока вместо двух. Во время президентской гонки в 2016-м бизнесмен поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Блумберг также является основателем и владельцем информационно-аналитического агентства Bloomberg и одним из богатейших людей в мире - его состояние оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.