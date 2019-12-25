Житель Брянской области расстрелял жену на улице, а затем покончил с собой. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел вечером во вторник, 24 декабря, в городе Клинцы. 53-летний мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия на улице, возле одной из городских школ. Он застрелил свою 42-летнюю супругу, а затем покончил с собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном ношении оружия. Следователи опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.