https://news.day.az/world/1188837.html Полицейские аэропорта Внуково вывезли пьяного пассажира на тележке - ВИДЕО
Полицейские аэропорта Внуково вывезли пьяного пассажира на тележке - ВИДЕО
Полицейские аэропорта Внуково вывезли пьяного пассажира на тележке - очевидец снял необычный способ перемещения нарушителя на видео, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Самостоятельно передвигаться мужчина не мог, членораздельно говорить у него тоже не получалось - напившийся пассажир лишь громко выл, пока его везли в линейный пункт.
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