Полицейские аэропорта Внуково вывезли пьяного пассажира на тележке - очевидец снял необычный способ перемещения нарушителя на видео, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Самостоятельно передвигаться мужчина не мог, членораздельно говорить у него тоже не получалось - напившийся пассажир лишь громко выл, пока его везли в линейный пункт.

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