"Подобные незаконные действия не только омрачили праздничное настроение, но также неблагоприятно отразились на местном бизнесе. Правительство приложит все усилия для поддержания закона и порядка, и восстановить мир в Гонконге", - заявила Лэм.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысяч человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.