https://news.day.az/world/1188857.html Мужчина проколол колеса у 76 машин в России - ВИДЕО
Мужчина проколол колеса у 76 машин в России - ВИДЕО
В Подольске задержали 46-летнего мужчину, за несколько часов проколовшего покрышки у 76 автомобилей, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГУ МВД. Подозреваемого сняла камера наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Инцидент произошел в ночь на 25 декабря во дворе дома №12 по Ленинградской улице. На кадрах видно, как мужчина с ножом в руках ходит и прокалывает колеса всех машин, без разбора.
Подозреваемого уже задержали, о мотиве его поступка ничего не сообщается. Местные жители предположили, что он сотрудник одного из окрестных автосервисов.
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