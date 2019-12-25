Этот чиновник из городского управления Шанхая (Китай) явно очень ответственно относится к своей работе, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мало того, что он выявил нелегального уличного торговца, так ещё и не намерен был позволить нарушителю скрыться. Отважный мужчина повис на передней части грузовика и прокатился в таком причудливом положении, снискав у очевидцев славу реального Человека-паука.

Правда, кадры с этим происшествием, появившиеся в интернете, могут показаться разочаровывающими, ведь торговец, похоже, скрылся. Но это не так: его уже поджидала полиция, так что закон восторжествовал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.