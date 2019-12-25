Турция решила выделить министерству обороны Грузии грант в размере 100 млн турецких лир (около $17 млн) в рамках соглашения о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба военного ведомства Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции, в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы грузинского Минобороны Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщило агентство Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО.



На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.

