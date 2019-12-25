Ирак в ноябре увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 1,4% по сравнению с октябрем до 3,5 млн баррелей в день, как показали данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По итогам октября среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,45 млн баррелей.



Всего, таким образом, в ноябре Ирак экспортировал 105,014 млн баррелей нефти. При этом экспорт с месторождений Басры составил 102,005 млн баррелей, а с месторождений Киркука - 3 млн.



Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили $6,28 млрд при средней цене нефти в $59,821 за баррель. В октябре эти доходы составили $6,12 млрд.