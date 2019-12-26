Президент Ирака Бархам Салех намерен поручить в четверг губернатору провинции Басра Асааду аль-Идани сформировать новое правительство страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath со ссылкой на депутата Совета представителей (парламента) Мухаммеда аль-Халиди, передает ТАСС.

Кандидатура аль-Идани была выдвинута ранее днем на пост премьера парламентским альянсом "Аль-Бинаа". Последний получил право выбора главы кабмина, поскольку, как того требует иракская конституция, подтвердил свое большинство в высшем законодательном органе.

"Завтра президент назначит Асаада аль-Идани главой переходного правительства", - сказал парламентарий, указав, что состав нового кабинета министров он должен будет представить в течение месяца.

52-летний аль-Идани занимает должность губернатора Басры с 2017 года. Политик и бизнесмен, он работал в банковском секторе, был противником режима Саддама Хусейна, приговаривался во времена его правления к смертной казни, которая была затем заменена пожизненным сроком. Аль-Идани провел в тюрьме восемь лет.