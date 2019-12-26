Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в среду вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в среду армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сигналов предупреждения о ракетных обстрелах в крупном городе Ашкелон на юге Израиля и районах, расположенных близ границы с сектором Газа. В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетном обстрелу израильскую территорию 19 декабря.