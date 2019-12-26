В столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".

Во Внуково пять рейсов задержано и один отменен. В свою очередь, в Домодедово задержано два рейса и восемь - отменено.

В Шереметьево задержано пять рейсов.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют. Причины задержек и отмены рейсов неизвестны.