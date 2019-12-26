https://news.day.az/world/1188952.html Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов, сообщает "Яндекс. Расписания".
Во Внуково пять рейсов задержано и один отменен. В свою очередь, в Домодедово задержано два рейса и восемь - отменено.
В Шереметьево задержано пять рейсов.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют. Причины задержек и отмены рейсов неизвестны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре