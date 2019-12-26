https://news.day.az/world/1188955.html Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО
Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО
В Турции произошел пожар на мебельной фабрике, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Султангази провинции Стамбул.
Огонь затем распространился на другую мебельную фабрику, расположенную поблизости.
На место происшествия были отправлены бригады пожарных. Пожар был взят под контроль. Причина пожара неизвестна. Также отмечается, что предприятиям был ненесен крупный материальный ущерб.
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